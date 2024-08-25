Sakarya'da havuzda fenalaşan kadın kaldırıldığı hastanede öldü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde su parkındaki havuzda fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde su parkındaki havuzda fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti.
İlçe merkezinde oğluyla Aquaparka yüzmeye giden Emine Özmen (41), su kaydırağından kaydıktan bir süre sonra havuzda fenalaştı.
Görevlilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan kadın, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özmen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Özmen'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası öğle vakti Bahçeli Camisi'nde kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.