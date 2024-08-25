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        Sakarya'da babasından devraldığı asırlık su değirmenini ilerleyen yaşına rağmen işletiyor

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 16:14 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:31
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        Sakarya'da babasından devraldığı asırlık su değirmenini ilerleyen yaşına rağmen işletiyor
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.

        Bayraktepe Mahallesi'nde Ermenilerden kalan ve 2018'de Hendek Belediyesince restore edilen tarihi su değirmeninde 12 yaşında babasının yanında çalışmaya başlayan Duyan, ilerleyen yaşına rağmen müşterilerinin mahsullerini öğüterek baba mesleğini sürdürüyor.

        Gelişen teknolojiye ve ilerleyen yaşına rağmen babasından devraldığı değirmenin çarklarının dönmesi için uğraşan Duyan, buğday ve mısır gibi tahıl ürünlerini öğüterek un yapıyor.

        Yöre halkının yanı sıra civar il ve ilçelerden gelenlere de hizmet veren Duyan, AA muhabirine, aile olarak değirmeni yaklaşık 65 yıldır çalıştırdıklarını söyledi.

        Duyan, "Ermeniler tarafından terk edildi burası. Başkasındaydı, sonra babam satın aldı. Burası mısır zamanı tıklım tıklım, gece gündüz uyku yok. Çünkü Hendek'te bu mahallede bir tane su değirmeni var. Başka yok. Değirmen var ama suyla çalışan değil." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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