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        AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Gökdemir, yorgun mermiyle yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yorgun merminin isabet ettiği AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 18:05 Güncelleme: 25.08.2024 - 18:05
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        AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Gökdemir, yorgun mermiyle yaralandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yorgun merminin isabet ettiği AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir hastaneye kaldırıldı.

        Yuvalıdere Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oturan Gökdemir'in (60) ensesine yorgun mermi isabet etti.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

        - "Artık bu işe bir son verelim"

        AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Karasu Yuvalıdere'de bahçede oturduğu esnada yorgun mermi sebebiyle yaralanan İl Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Yusuf Gökdemir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür ki Yusuf abimizin hayati tehlikesinin olmadığının bilgisini aldım. Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Son zamanlarda artan silah sıkma olaylarının her an masum bir cana sebep olacağını asla unutmayalım. Vurulan sizin kardeşiniz, çocuğunuz da olabilir. Artık bu işe bir son verelim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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