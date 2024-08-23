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        Sakarya'da iki aile arasındaki silahlı kavgada yaralanan genç öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 12:40 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:40
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        Sakarya'da iki aile arasındaki silahlı kavgada yaralanan genç öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Çamyolu Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında önceki gün çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan B.A. (20) hastanede hayatını kaybetti.

        Gencin cenazesi, yarın Çamyolu Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

        Çamyolu Mahallesi'nde önceki gün husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada B.A. (20), S.A. (24), A.P. (50), M.P. (25), G.P. (70), E.P. (14) ve B.P. (17) yaralanmıştı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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