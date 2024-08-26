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        Karapürçek ve Hendek'te içme suyu kalitesi artırılacak

        Sakarya'nın Karapürçek ve Hendek ilçelerinde içme suyu kalitesinin artırılması amacıyla deforme olan su alma yapıları yenilenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:20 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:22
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        Karapürçek ve Hendek'te içme suyu kalitesi artırılacak
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        Sakarya'nın Karapürçek ve Hendek ilçelerinde içme suyu kalitesinin artırılması amacıyla deforme olan su alma yapıları yenilenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), deforme olan su alma yapılarını yenilemek için kapsamlı çalışma başlattı.

        İlk etapta Karapürçek ve Hendek'te içme suyu sağlayan mevcut su alma yapıları yenilenerek 11 yeni yapı inşa edilecek.

        Su altyapısını modernize edecek yapılarla yoğun yağış sonrası ortaya çıkan bulanıklık sorunları kesin çözüme kavuşturulacak.

        Açıklamada, "Abonelerimizin sağlıklı içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşması ve suyun kalitesinin bozulmaması için bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. İhale sürecinin ardından hızla saha çalışmalarına başlanacak projeyle Hendek ve Karapürçek'te yoğun yağışların ardından yaşanan bulanıklık sorunu kesin çözüme kavuşacak." ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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