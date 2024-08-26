Karapürçek ve Hendek'te içme suyu kalitesi artırılacak

Sakarya'nın Karapürçek ve Hendek ilçelerinde içme suyu kalitesinin artırılması amacıyla deforme olan su alma yapıları yenilenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), deforme olan su alma yapılarını yenilemek için kapsamlı çalışma başlattı.

İlk etapta Karapürçek ve Hendek'te içme suyu sağlayan mevcut su alma yapıları yenilenerek 11 yeni yapı inşa edilecek.

Su altyapısını modernize edecek yapılarla yoğun yağış sonrası ortaya çıkan bulanıklık sorunları kesin çözüme kavuşturulacak.