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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 18:07 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:07
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, esnaf ve vatandaşlarla buluştu
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, esnafı gezerek hayırlı işler dileyen Alemdar, vatandaşlarla görüşerek talepleri dinledi.

        Mahalle muhtarı Cihan Alemdaroğlu'nu da ziyaret eden Alemdar, Sakarya'yı yatırım ve projelerle geleceğe hazırladıklarını belirterek, "Ulaşımda, çevrede, altyapıda, enerjide çok güzel çalışmalarımız var. Kısa süre içerisinde her bir başlıktaki projelerimizi paylaşacağız." bilgisini paylaştı.

        Alemdar, kentsel dönüşüme öncelik verdiklerini vurgulayarak, depreme dayanıklı dirençli şehir inşa etmek için tüm imkanları seferber edeceklerini bildirdi.

        - "Depreme dayanıklı binalarla dirençli şehir oluşturmak en önemli işimiz"

        Olası depremde oluşacak senaryonun çok ağır olabileceğine dikkati çeken Alemdar, şunları kaydetti:

        "Felsefemiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanın olmadığı yerde devlet olmaz. Allah göstermesin olası bir depremde birçok canımızı kaybedebiliriz. O yüzden üstüne basa basa kentsel dönüşümü her gittiğim ortamda söylüyorum. Depreme dayanıklı binalarla dirençli şehir oluşturmak en önemli işimizdir. Bu konuda herkesten aynı hassasiyeti bekliyorum. İnsanımızın daha güvenli ve sağlam binalarda yaşaması için bakanlığımızla ortak çalışma yürütüyoruz."

        Alemdar, kentte yaşayan her insanın yararına olacak işleri kulak arkası etmeden uygulamaya geçirdiklerini belirterek, sık sık sahaya çıkıp vatandaş, esnaf, muhtar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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