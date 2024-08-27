Sakarya'da yüksek ses ve egzoz denetiminde 34 sürücüye cezai işlem uygulandı

Bu kapsamda Bağlar Caddesi'nde yüksek sesle müzik dinleyip abartılı egzozla gezerek çevreyi rahatsız eden araç sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halkın huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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