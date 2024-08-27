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        Sakarya'da yüksek ses ve egzoz denetiminde 34 sürücüye cezai işlem uygulandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen yüksek ses ve egzoz denetiminde 34 sürücüye para cezası kesildi, 6 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:17
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        Sakarya'da yüksek ses ve egzoz denetiminde 34 sürücüye cezai işlem uygulandı
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen yüksek ses ve egzoz denetiminde 34 sürücüye para cezası kesildi, 6 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halkın huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

        Bu kapsamda Bağlar Caddesi'nde yüksek sesle müzik dinleyip abartılı egzozla gezerek çevreyi rahatsız eden araç sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

        Ekiplerce durdurulan 34 sürücüye toplamda 34 bin 958 lira para cezası kesilirken, 6 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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