Taraklı'da 50 çocuğa bisiklet hediye edildi

Projeyle dezavantajlı durumdaki çocukların bilinçli, sağlıklı, özgüveni yüksek bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm aşamalarına etkin katılımlarının sağlanması, mutlu çocukluk geçirmelerine katkı sunularak sağlıklı bireylerin yetişmesi amaçlanıyor.

Taraklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hayata geçirilen proje kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen çocuklara bisiklet dağıtılması kararlaştırıldı.

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