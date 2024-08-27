Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya sahillerinde denize girişlere izin verilmiyor

        Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:17 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya sahillerinde denize girişlere izin verilmiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

        Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere izin verilmiyor.

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bir maçtan fazlası!
        Bir maçtan fazlası!
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Sakarya'da şehrin stratejik planına ilişkin çalıştay gerçekleştirildi
        Sakarya'da şehrin stratejik planına ilişkin çalıştay gerçekleştirildi
        Sakarya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren diş teknisyeni öldü
        Sakarya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren diş teknisyeni öldü
        Otomobil ve işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
        Otomobil ve işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
        Taraklı'da 50 çocuğa bisiklet hediye edildi
        Taraklı'da 50 çocuğa bisiklet hediye edildi
        Sakarya'da vatandaşlara aile içi şiddetle mücadele eğitimi verildi
        Sakarya'da vatandaşlara aile içi şiddetle mücadele eğitimi verildi
        Sakarya'da yüksek ses ve egzoz denetiminde 34 sürücüye cezai işlem uyguland...
        Sakarya'da yüksek ses ve egzoz denetiminde 34 sürücüye cezai işlem uyguland...