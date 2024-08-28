Sakarya'da hırsızlık şüphelisinin evinden uyuşturucu ve silah çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evlerden ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakıroğlu Mahallesi'nde İ.K'nin (57) evinden 2 bileziğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, aynı mahallede yaşayan R.Ş'nin (39) evinden de 50 gram külçe altın, 3 bilezik, beşli altın ve 4 bin lira çalındığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde JASAT, KOM Şube Müdürlüğü, olay yeri inceleme timi ve ilçe jandarma personeli ile teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli tespit edildi.