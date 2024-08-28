Sakarya'da kazada yaralanan motosikletli kurye hastanede öldü

Sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turhan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazada motokurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki bir pizzacıda kurye olarak çalışan Kerem Turhan'ın (21) kullandığı motosiklet ile M.O (19) idaresindeki 54 AHD 996 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

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