Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kazada yaralanan motosikletli kurye hastanede öldü

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motokurye, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kazada yaralanan motosikletli kurye hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motokurye, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçedeki bir pizzacıda kurye olarak çalışan Kerem Turhan'ın (21) kullandığı motosiklet ile M.O (19) idaresindeki 54 AHD 996 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

        Kazada motokurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turhan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi

        Benzer Haberler

        Sakarya'da düzenlenecek fuar süs bitkileri sektörünü buluşturacak
        Sakarya'da düzenlenecek fuar süs bitkileri sektörünü buluşturacak
        Sakarya'da hırsızlık şüphelisinin evinden uyuşturucu ve silah çıktı
        Sakarya'da hırsızlık şüphelisinin evinden uyuşturucu ve silah çıktı
        Sakarya'da şehrin stratejik planına ilişkin çalıştay gerçekleştirildi
        Sakarya'da şehrin stratejik planına ilişkin çalıştay gerçekleştirildi
        Sakarya sahillerinde denize girişlere izin verilmiyor
        Sakarya sahillerinde denize girişlere izin verilmiyor
        Sakarya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren diş teknisyeni öldü
        Sakarya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren diş teknisyeni öldü
        Otomobil ve işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
        Otomobil ve işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada