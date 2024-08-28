Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos'ta ücretsiz ulaşım hizmeti verecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da ulusal bayramlarda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacağı belirtildi.

Büyük Taarruz'da kazanılan tarihin en büyük zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos'ta da ulaşım hizmetinin ücretsiz verileceği kaydedilen açıklamada, "30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde, belediye otobüslerimizle vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağız. Ellerinde bayraklar, yüzünde tebessüm olan ve şehrin dört bir yanında büyük zaferi kutlayan hemşerilerimiz diledikleri güzergaha ücretsiz olarak seyahat edebilirler. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.