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        Sakarya'da "Zafere Giden Yol" fotoğraf sergisi açılacak

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Zafere Giden Yol" adlı fotoğraf sergisi açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 17:06 Güncelleme: 28.08.2024 - 17:06
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        Sakarya'da "Zafere Giden Yol" fotoğraf sergisi açılacak
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Zafere Giden Yol" adlı fotoğraf sergisi açılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde 30 Ağustos Cuma günü saat 11.30'da açılacak sergide, zaferin nasıl bir atmosferde ve ne zorluklarla kazanıldığını anlatan fotoğraflar yer alacak.

        Sergi, 8 Eylül Pazar gününe kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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