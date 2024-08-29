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        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık yüklü traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:41 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:41
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        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık yüklü traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Çatalövez Mahallesi'nde Sinan İ. (54) idaresindeki fındık yüklü traktör, tarla yolunda eğim nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

        Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Bahçedeki vatandaşlar tarafından kurtarılan sürücü, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İlk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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