Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alemdar, mesajında, Zafer Bayramı'nın millet olarak yazılan en önemli destanlardan biri olduğunu belirtti.

Türk milletinin, bağımsızlığına asla pranga vurdurmayacağını 102 yıl önce tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"Türk Milleti bağımsızlığından asla taviz vermemiş, bu uğurda büyük bedeller ödemiş ama asla bir başka milletin boyunduruğuna girmemiştir. Biz bu coğrafyada asırlardır birlikte yaşamış, bizi biz yapan değerlerimizi koparmak isteyenlere karşı birlikte çarpışmış, birlikte şehit olmuş milletin torunlarıyız. Ecdadımız işte tam olarak bunu bir asır önce dünyaya göstermiştir. Bu birliğimizi bozmak isteyenler amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklar."