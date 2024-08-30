Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da balıkçılar "vira bismillah" demeyi bekliyor

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av sezonunun başlayacağı 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 10:03 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da balıkçılar "vira bismillah" demeyi bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av sezonunun başlayacağı 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılacak.

        Balıkçılar, yeni sezon öncesi teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak hazırlıklarını tamamladı.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca 15-31 Ağustos'ta denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle palamut avlamasına verilen izin doğrultusunda çapariyle avlanan balıkçılar, yeni sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

        - "Bu yıl verimli geçecek"

        Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

        Bıçakçı, 15 Ağustos'ta çapari avcılığının başladığını, balığın fazla olduğunu gördüklerini belirterek, "Bu yıl verimli geçecek diye düşünüyorum. Tüm reislere, çalışanlara ve emekçilere hayırlı bir sezon olsun." dedi.

        Bu sezon palamudun kendini erken gösterdiğini dile getiren Bıçakçı, "Palamut yüz güldürecek gibi. 1 Eylül'de tüm gırgır, trol, voli ve uzatma avcıları 'vira bismillah' diyecek. Palamudun yanı sıra çinekop ve hamsinin zamanı gelince bol olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

        Balıkçı Nurullah Topuz da yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Tüm hazırlıklarımız tamam. İyi bir sezon bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        İsrail'den işgale devam onayı
        İsrail'den işgale devam onayı
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        Muhteşem Kartal!
        Muhteşem Kartal!
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

        Benzer Haberler

        Sakarya'da ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul alışverişi Ticaret ve Sanayi Od...
        Sakarya'da ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul alışverişi Ticaret ve Sanayi Od...
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Sakarya Valisi Karadeniz'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Sakarya protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
        Sakarya protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı me...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı me...
        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
        Sakarya protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
        Sakarya protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları