Sakarya'da denize giren kişi boğuldu

Yalı Mahallesi'nde bir sitenin önündeki sahilde cankurtaranlar mesaiye başlamadan önce ailesiyle denize giren Dursun U. (78) bir süre sonra gözden kayboldu.

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