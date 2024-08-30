Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, seçimli olağanüstü genel kurul yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, seçimli olağanüstü genel kurul yapacak.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Sakaryaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunun 15 Eylül saat 14.00'te Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 22 Eylül'de aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Kulüp Başkanı Gökhan İn de yaptığı yazılı açıklamada, "kentin marka değeri Sakaryaspor'un kayyuma kalmaması ve bir Sakaryalı olarak vicdani sorumluluğunu yerine getirmek için" adaylığını açıkladığını ve 22 Haziran'daki genel kurulda başkanlığa seçildiğini anımsattı.

        İyi niyetle çıktıkları bu yolda acil transferleri yapmış, önceki dönem futbolcu borçları nedeniyle gelen transfer yasağını kaldırmış, sezona hazırlık kampını gerçekleştirmiş ve 3 maçını da yenilmeden tamamlamış bir takım oluşturduklarını belirten İn, "Geride bıraktığımız süreçte yaşananlar, tanık olduğumuz olaylar ve bu olaylar sonrasındaki gelişmeler, ben başta olmak üzere tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı derinden etkiledi." dedi.

        Geldikleri noktada herkesin tanık olduğu yaşanan gelişmeler sonrası görevde kalmalarının Sakaryaspor'a yarar getirmeyeceği inancında olduğunu aktaran Gökhan İn, "Bu nedenle Sakaryaspor'umuzun marka değerinin zarar görmemesi adına Sakaryaspor Kulübü Derneğinin olağanüstü genel kurula gitme kararını almış bulunmaktayım." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        Göçmen kuşların uğrak yeriydi: Uyuz Gölü de kurudu
        Göçmen kuşların uğrak yeriydi: Uyuz Gölü de kurudu
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, çocukların park hayalini gerçekleştird...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, çocukların park hayalini gerçekleştird...
        Sakarya'da içme suyu için 20 farklı noktada sondaj çalışması yapılacak
        Sakarya'da içme suyu için 20 farklı noktada sondaj çalışması yapılacak
        Sakaryaspor taraftarlarının sosyal medyadaki "maskeli" videosuna soruşturma
        Sakaryaspor taraftarlarının sosyal medyadaki "maskeli" videosuna soruşturma
        Sakarya ve çevre illerde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler y...
        Sakarya ve çevre illerde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler y...
        Büyük Zafer'in 102. yılı Ferizli'de kutlandı
        Büyük Zafer'in 102. yılı Ferizli'de kutlandı
        Sakarya'da 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve etkinlik sahnesi a...
        Sakarya'da 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve etkinlik sahnesi a...