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        Büyük Zafer'in 102. yılı Ferizli'de kutlandı

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 18:32 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:32
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        Büyük Zafer'in 102. yılı Ferizli'de kutlandı
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

        Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Belediye Başkan Vekili Ersin Aydın, kurum ve sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Balcı, makamında tebrikleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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