Büyük Zafer'in 102. yılı Ferizli'de kutlandı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.
Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Belediye Başkan Vekili Ersin Aydın, kurum ve sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Balcı, makamında tebrikleri kabul etti.
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