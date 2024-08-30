Büyük Zafer'in 102. yılı Ferizli'de kutlandı

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Balcı, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Belediye Başkan Vekili Ersin Aydın, kurum ve sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

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