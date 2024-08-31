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        Sakaryaspor taraftarlarının sosyal medyadaki "maskeli" videosuna soruşturma

        Sakaryaspor taraftarlarının sosyal medyada paylaşılan "maskeli" videosuna ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 20:09 Güncelleme: 31.08.2024 - 20:09
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        Sakaryaspor taraftarlarının sosyal medyadaki "maskeli" videosuna soruşturma
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        Sakaryaspor taraftarlarının sosyal medyada paylaşılan "maskeli" videosuna ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde bazı Sakaryasporlu taraftarların bir otobüste çekilen "maskeli" videosunun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

        Savcılıkça "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında kimliği belirlenen taraftarlardan 6'sı polislerce ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Taraftarlar, ifadelerinin alınmasının ardından emniyet müdürlüğünden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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