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        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, çocukların park hayalini gerçekleştirdi

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Geyve ilçesinde mahallelerine park isteyen çocukların talebini yerine getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:14 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:14
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, çocukların park hayalini gerçekleştirdi
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Geyve ilçesinde mahallelerine park isteyen çocukların talebini yerine getirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sekiharman Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, çektikleri videoyla mahallelerinde bulunan eğitim kurumunun önüne oyun parkı yapılmasını istedi.

        Mahalle muhtarı Orhan Öztürk tarafından çekilen videoda, "Yusuf amca park istiyoruz." diyen çocukların çağrısı sonrası Alemdar, Öztürk'le görüşerek bölge ve çalışmanın yapılabileceği alan hakkında bilgi aldı.

        Alemdar'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sekiharman Köy Yaşam Merkezi’nin bahçesine çocuk parkı montajını gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, araçların yoğun geçtiği bölgede çocukların oyun oynarken tehlikeye düştüğünü, bu durumun parkla çözüldüğünü belirterek, "Tarım bölgesi olduğu için traktör ve araçlar bu yollardan yoğun geçiyor, aileler de tedirgin oluyordu. Başkanımıza video çekerek gönderdik. Allah razı olsun başkanımız da anında ekipleri gönderdi. Artık çocuklarımız oyun alanında daha güvenle eğlenebiliyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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