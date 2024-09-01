Sakarya'da Çilek Festivali düzenlendi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Çilek Festivali gerçekleştirildi.

Çilekli Mahallesi'nde kurban kesimi ve duayla başlayan festivale katılan Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Belediye Başkanı Fatih Akın, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Göksu, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarlar alandaki stantları gezdi.

Stantlarda yöresel ürünler satıldı, kurulan park alanında çocuklar eğlendi. Vatandaşlar yörede yetişen çilek ve meyve stantlarına ilgi gösterdi.

Amaçlarının topraktan çıkan ürünleri direkt tüketiciye ulaştırmak olduğunu ifade eden Akın, "Festivalimize il dışından onlarca insanımız geldi. Burada çileği festival ve bahçelerden tek elden alıyorlar. Bu festivalin üreticilerimize büyük katma değeri var. Buraya, festival sayesinde buralara hiç gelmeyen vatandaşlarımız da geliyor. Bize, bu festivale yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"En İyi Çilek Yarışması"nda birinci olan Hatice Uysal, "Birinci olduğum için çok mutluyum, yarışmayı düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Ben geçen yıl da reçel yarışmasında birinci gelmiştim, bu yıl da çilek yetiştirmesinde birinci geldim." dedi.