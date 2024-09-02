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        Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 1 kişi öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:14 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:14
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        Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 1 kişi öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

        Kent merkezinde Afganistan uyruklu A.N. (38), eski eşinin evlendiği aynı uyruktan J.S. (29) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.N, J.S'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan J.S, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı A.N. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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