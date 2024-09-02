Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 1 kişi öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Kent merkezinde Afganistan uyruklu A.N. (38), eski eşinin evlendiği aynı uyruktan J.S. (29) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.N, J.S'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan J.S, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı A.N. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.