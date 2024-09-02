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        Sakarya'da adli yıl açılış töreni yapıldı

        Sakarya'da, 2024-2025 adli yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:48 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:11
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        Sakarya'da adli yıl açılış töreni yapıldı
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        Sakarya'da, 2024-2025 adli yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan Sakarya BAM Başkanı Nuri Koçer, tüm şehitleri rahmetle andı.

        Koçer, Filistin'de kadın, çocuk, yaşlı demeden soykırım yapan İsrail ve onu destekleyenleri kınadığını belirterek, hayatını kaybedenler için üzüntü ve acı duyduklarını belirtti.

        Yeni adli yılın ülke, millet ve yargı camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Koçer, "Adaletin, toplumların ayakta kalmasının en önemli unsuru olduğunu bilerek yeni dönemde de hukukun üstünlüğüne olan inancımızı, bağlılığımızı teyit ediyoruz." diye konuştu.

        Koçer, teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği bu dönemde yargı süreçlerinde dijitalleşmeyi daha fazla benimsemeleri ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmaları gerektiğini dile getirerek, bu bağlamda UYAP'ın kurulduğunu ve vatandaşların yargı kararlarına, yargıdaki işlemlerine kolay ulaşımının sağlandığını anlattı.

        Sadece yasal düzenlemelere değil, aynı zamanda hukukçuların mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, eğitim ve seminerlerle adalet sistemini güçlendirmenin öncelikli hedeflerden olması gerektiğini belirten Koçer, "Genç meslektaşlarımızın iyi birer hukukçu olarak yetişmeleri toplumun adalete olan güvenini pekiştirecek en önemli uluslardan biridir. Adaletin sağlanmasında en büyük görev elbetteki yargı mensuplarına düşmektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun adaletin ve barışın hakim olduğu bir geleceğin mümkün olması için hepimizin daha fazla çalışması gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

        Açılış törenine, Vali Yaşar Karadeniz, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Sakarya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Sakarya 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Atkan, Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, kaymakamlar, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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