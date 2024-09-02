Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne GES kurulacak

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Güneş Enerji Santrali (GES) projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 16:24 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne GES kurulacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Güneş Enerji Santrali (GES) projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

        Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, proje hazırlıklarının tamamlandığını, kısa süre içerisinde yapımı için ihaleye çıkacaklarını, yatırımla terminalin yıllık elektrik tüketiminin üzerinde üretim yapılacağını bildirdi.

        Terminalin üzerinde ortalama 983 bin kilovatt saat (kWh) elektrik üretimi yapacak güneş enerji sistemi kuracaklarını anlatan Alemdar, projeyle yıllık 4 milyon 500 bin lira tasarruf sağlanacağını aktardı.

        Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 net sıfır emisyon vizyonu doğrultusunda temiz enerji adımlarını kararlılıkla attıklarını belirterek, "Güneş enerjisi, geleceğin enerjisidir. Yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceği için atılan kritik hamlelerdir. Bu proje ile sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmayıp, karbon emisyonlarımızı da önemli ölçüde azaltacak, çevremizi koruma altına alacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Yol çöktü! Belediye aracı manevrayla kurtuldu
        Yol çöktü! Belediye aracı manevrayla kurtuldu
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        İsrail'de genel grev!
        İsrail'de genel grev!
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru

        Benzer Haberler

        Sakarya'da asayiş
        Sakarya'da asayiş
        Sakarya'da adli yıl açılış töreni yapıldı
        Sakarya'da adli yıl açılış töreni yapıldı
        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 1 kişi öldü
        Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 1 kişi öldü
        Sakarya'da Çilek Festivali düzenlendi
        Sakarya'da Çilek Festivali düzenlendi
        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, çocukların park hayalini gerçekleştird...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, çocukların park hayalini gerçekleştird...