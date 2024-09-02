Serdivan Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Serdivan Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Osman Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, ihtiyaç olan mahallelerde toplam 55 kilometrelik asfaltlama ve Beşköprü ile Kemalpaşa mahalleleri arasındaki bağlantı yolu çalışmasının devam ettiğini anlattı.

Beşevler ve Kızılcıklı mahallelerinde kaldırım çalışması başlatacaklarını aktaran Çelik, "Trafik Park'ı yeniledik, yeni park alanları oluşturma çalışmamız da sürüyor. Her mahallemizde sinema gösterimleri düzenliyoruz. Çocuk akademimizde yaz kursları veriyoruz. Spor kursları düzenliyoruz. Sportif ve kültürel kurslarımız kışın da devam edecek. 30 Ağustos Zafer Kupası adı altında sokak basketbolu ve kano kürek turnuvası düzenledik. 29 Ekim'de de kano kürek festivali düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Çelik, Esentepe-Kampüs yolu, 1. Cadde ve Çark Sanayi bölgesindeki asfalt çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti. Çelik, gündem dışı söz alan CHP Meclis Üyesi Kutay İnce'nin sokak hayvanlarına işkence edildiğine yönelik iddialarına cevap verdi. Hayvanlara eziyet edildiğine dair sosyal medya paylaşımları yapılmaya başlayınca, geçici olarak oluşturdukları hayvan toplama noktasına gittiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti: "Evet, bir kafese 5-6 köpek konduğunu gördük. Bunun sebebi de günlerden cumartesi oluşu ve Büyükşehir'in barınağının hafta sonu kapalı olmasıydı. Hayvanların suları, yemleri önlerindeydi ve pazartesi günü Büyükşehir barınağına nakilleri yapıldı. Yani bu geçici durumdu. Zehirli okların ağaçlara saplandığı, etrafın pis olduğu iddiaları ise organize aklın ürünüdür. Geçici barınağa izinsiz olarak gizlice girilmiş, etraf bilinçli olarak kirletilmiş, çöpler yerlere saçılmış ve iğneler ağaçlara belli kişilerce bilinçli olarak saplanmıştır. Bir mama lobisi bu işi organize etmiştir ve bununla ilgili görüntüler elimizde mevcuttur. Bu görüntüleri sizinle de paylaşabilirim. Ben bizzat evinde kedi, sokağında köpek besleyen bir insanım. Hayvanlara eziyet etmem, edilmesine de asla müsaade etmem. Bunu yapanı bu belediyede çalıştırmam, derhal görevden alırım. Sözün özü biz kesinlikle hayvanları öldürmüyoruz. Sadece küpesiz olanları toplayıp tedavilerini yapıyoruz çünkü bunu yapmak zorundayız. Malum okullar açılıyor. Hiçbirimiz çocuklarımızın sokak hayvanları tarafından saldırıya uğramasını ve zarar görmesini istemeyiz."