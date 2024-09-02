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        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 21:44 Güncelleme: 02.09.2024 - 21:44
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        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

        Ahmet A. yönetimindeki (45) 54 AAL 956 plakalı otomobille Serkan Ş. idaresindeki (45) 59 AEB 681 plakalı otomobil, Vakıf Mahallesi Ada Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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