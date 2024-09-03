Sakarya'da tamir esnasında hareket eden motosikletin çarptığı 3 çocuk yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tamir edilirken gaz teli takılan motosikletin çarptığı 3 çocuk yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Gaziosamanpaşa Caddesi'nde Y.K'nin kullandığı motosiklet arıza yaptı.

Bir süre motosikleti tekrar çalıştırmak isteyen Y.K'nin yanına yardım için arkadaşı da geldi.

Arıza giderilirken çalışan ve gaz teli takılan motosiklet, Y.K'nin kontrolünden çıkıp önce cadde kenarında bulunan bir iş yerinin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, o esnada bakkaldan alışveriş yapıp evlerine giden kardeşler Y.K. (12) ve N.İ.K. (3) ile akrabaları S.N.K'ye (11) çarptı.