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        Sakarya'da ağustosta yakalanan 121 hükümlü cezaevine gönderildi

        Sakarya'da geçen ay haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 121 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:55 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:55
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        Sakarya'da ağustosta yakalanan 121 hükümlü cezaevine gönderildi
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        Sakarya'da geçen ay haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 121 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ağustos'ta 8 bin 64 önleyici ve adli devriye icra edildi. Yol kontrol uygulamaları ve devriyeler esnasında 364 bin 204 kişinin sorgusu yapıldı.

        Sorgulamalar ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 75'i dolandırıcılık, 38'i hırsızlık, 36'sı uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 4'ü cinayet, 1'i terör suçlarından ve 689'u diğer suçlar olmak üzere toplam 843 kişi yakalandı.

        Bu şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 121'i cezaevine gönderildi.

        Yapılan aramalarda ise 3 av tüfeği, 33 ruhsatsız tabanca, 20 kurusıkı tabanca, 1makineli tüfek ve 725 fişek ele geçirildi.

        Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunun önüne geçmek ve farkındalık yaratmak üzere geçen ay 1247 kişiye "Aile İçi Şiddet İle Mücadele Eğitimi" verildi, 997 vatandaşın telefonuna Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması yüklendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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