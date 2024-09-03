Sakarya'da ağustosta yakalanan 121 hükümlü cezaevine gönderildi

Sakarya'da geçen ay haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 121 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ağustos'ta 8 bin 64 önleyici ve adli devriye icra edildi. Yol kontrol uygulamaları ve devriyeler esnasında 364 bin 204 kişinin sorgusu yapıldı.

Sorgulamalar ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 75'i dolandırıcılık, 38'i hırsızlık, 36'sı uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 4'ü cinayet, 1'i terör suçlarından ve 689'u diğer suçlar olmak üzere toplam 843 kişi yakalandı.