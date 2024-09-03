Sakarya'da geçen ay 643 araç ile 219 sürücü trafikten men edildi

Sakarya'da geçen ay yapılan trafik denetimlerinde 643 araç ile 219 sürücü trafikten men edilirken, uyuşturucu veya alkollü halde araç kullandığı tespit edilen 73 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından trafik güvenliğinin arttırılması ve korunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında geçen ay toplam 106 bin 810 sürücü ve araç kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 643 araç ile 219 sürücü trafikten men edilirken, uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 73 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu.