Sakarya'da geçen ay 643 araç ile 219 sürücü trafikten men edildi
Sakarya'da geçen ay yapılan trafik denetimlerinde 643 araç ile 219 sürücü trafikten men edilirken, uyuşturucu veya alkollü halde araç kullandığı tespit edilen 73 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
Sakarya'da geçen ay yapılan trafik denetimlerinde 643 araç ile 219 sürücü trafikten men edilirken, uyuşturucu veya alkollü halde araç kullandığı tespit edilen 73 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından trafik güvenliğinin arttırılması ve korunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında geçen ay toplam 106 bin 810 sürücü ve araç kontrol edildi.
Denetimler sonucunda 643 araç ile 219 sürücü trafikten men edilirken, uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 73 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu.
Ayrıca kentte geçen ay 65'i yaralanmalı, 52'si hasarlı olmak üzere toplam 117 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 99 kişi yaralandı.
Yaşanan kazaların aşırı hızla seyretme, arkadan çarpma, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, şeride atlama ve alkollü şekilde araç kullanmadan kaynaklı sürücü kusurlarından dolayı yaşandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır."
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