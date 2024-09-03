Sakarya'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Karacan ve Tetik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile traktörün arka kısmındaki ahşap kasada bulunan Dursun T. kaza esnasında atlayarak kurtulurken, çamurluk üzerinde yolculuk yapan Sezer Karacan (68) ile Ercan Tetik (26) ters dönen traktörün altında kaldı.

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