Sakarya'da ağustosta kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarından 11 zanlı tutuklandı

Sakarya'da ağustosta kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 226 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ağustos'ta uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesi kapsamında 198 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 226 şüpheliden 11'i, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan operasyonlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeleri ile hassas terazi, boş makaron, uyuşturucu kullanma aparatları, zirai gübre, elektronik sigara ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.