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        Sakarya'da eski eşinin kocasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşinin kocasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:59 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:59
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        Sakarya'da eski eşinin kocasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşinin kocasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kent merkezinde önceki gün eski eşinin evlendiği Afganistan uyruklu J.S'yi (29) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan A.N'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen A.N, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Adapazarı ilçesinde geçen pazartesi Afganistan uyruklu A.N. (38), eski eşinin evlendiği aynı uyruktan J.S'yi (29) bıçakla yaralamıştı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan J.S, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı A.N. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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