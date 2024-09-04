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        Sakarya'da traktörden düşen kişi öldü

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 20:04 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:04
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        Sakarya'da traktörden düşen kişi öldü
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kestanepınarı Mahallesi'ndeki fındık tarlasında kullandığı traktörün römorkundan Vedat Usta'nın üzerine fındık çuvalı düştü.

        Dengesini kaybeden Usta, traktörden düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Usta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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