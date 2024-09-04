Sakarya'da traktörden düşen kişi öldü
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.
Kestanepınarı Mahallesi'ndeki fındık tarlasında kullandığı traktörün römorkundan Vedat Usta'nın üzerine fındık çuvalı düştü.
Dengesini kaybeden Usta, traktörden düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Usta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
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