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        Sakaryalı balıkçı, ağına takılan mersin balığını tekrar denize bıraktı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçının ağına takılan, nesli tehlike altındaki mersin balığı denize geri salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:02 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:25
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        Sakaryalı balıkçı, ağına takılan mersin balığını tekrar denize bıraktı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçının ağına takılan, nesli tehlike altındaki mersin balığı denize geri salındı.

        Karadeniz'e kıyısı olan ilçede balıkçılık yapan Adem İngenç ve oğlu Kubilay İngenç'in, Haralambo kıyısında kurdukları palamut ağlarına nesli tehlike altındaki mersin balığı takıldı.

        Durumu fark eden baba oğul, balığı ağlardan kurtararak tekrar denize saldı ve bu anı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Adem İngenç, gazetecilere, geceden sabaha kadar denizde olduklarını ve kurdukları ağlarda yaklaşık 70 civarında palamut olduğunu söyledi.

        Bu sırada ağlara bir mersin balığının takıldığını fark ettiklerini belirten İngenç, "Ben kürekteydim, çocuklar gördü. 'Onu hemen kurtarın.' dedim. Balığı aldık, elle suni teneffüs yaptım, yavaşça sevdim. Güzel balık olduğu için hemen denize koydum." ifadelerini kullandı.

        İngenç, mersin balığının korunması gerektiğini vurgulayarak, "Bunların nesli tükenmek üzere, balıkçılar olarak bizim kurtarmamız lazım. Buna karşı duyarlı olmak lazım ve bu balıkları kollamamız, onları tutmamamız lazım. Tuttuğumuz zaman da hemen denize bırakmamız lazım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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