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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:55 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:03
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile Adapazarı ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, Cihadiye ve Taşkısığı mahallelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

        Yapılan aramalarda 36 kilogram kubar esrar, 224 kök kenevir bitkisi, 1 kuru sıkı tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.Y. (30), H.S. (35) ve S.K. (35) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan H.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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