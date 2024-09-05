Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Yapılan aramalarda 36 kilogram kubar esrar, 224 kök kenevir bitkisi, 1 kuru sıkı tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile Adapazarı ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, Cihadiye ve Taşkısığı mahallelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

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