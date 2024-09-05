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        Acarlar Longozu, yaz sezonunda yaklaşık 110 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Yerli ve göçmen kuşları, beyaz nilüferleri ve endemik bitkileriyle Sakarya'nın doğal güzellikleri arasında bulunan Acarlar Longozu, yaz sezonunda yaklaşık 110 bin kişiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:04
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        Acarlar Longozu, yaz sezonunda yaklaşık 110 bin ziyaretçiyi ağırladı
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        Yerli ve göçmen kuşları, beyaz nilüferleri ve endemik bitkileriyle Sakarya'nın doğal güzellikleri arasında bulunan Acarlar Longozu, yaz sezonunda yaklaşık 110 bin kişiyi ağırladı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin işletmesini devraldığı longoz, son yıllarda tesis hizmeti, sosyal yaşam alanları ve hizmet noktasında gelişti.

        Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük ikinci su basar ormanı olan, yüzlerce kuş türünün göç yolunda bulunan longoz, yaz sezonunda en fazla ziyaret edilen doğal mekanlardan biri oldu.

        Tabiatın en güzel örneklerine ev sahipliği yapan Acarlar, bu yaz sezonunda 81 ilden ve dünyanın onlarca ülkesinden gelen yaklaşık 110 bin ziyaretçiyi misafir etti.

        Yeşil ile mavinin buluştuğu bölgeye renk katan, 74 familya ile dünyada nadir görülen 3 endemik bitkininde yer aldığı longoz, 187 cins bitki ve 226 taksona, 215 farklı kuş, 22 sürüngen, 36 memeli ve 6 balık türüne ev sahipliği yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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