Sakarya'da başından vurulan kadın yaralandı

Olay yerinden bir kişinin kaçtığını tespit eden polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleme ve yakalanması için çalışma başlattı.

İş merkezindeki bir daireye giren ekipler, bir kadını başından vurulmuş halde buldu.

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