Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da başından vurulan kadın yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadın başından vurulmuş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 23:12 Güncelleme: 05.09.2024 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da başından vurulan kadın yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadın başından vurulmuş halde bulundu.

        Orta Mahalle Kökçü Sokak'taki bir iş merkezinden silah seslerinin geldiğini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İş merkezindeki bir daireye giren ekipler, bir kadını başından vurulmuş halde buldu.

        Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı S.G'yi (35) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olay yerinden bir kişinin kaçtığını tespit eden polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleme ve yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        ABD'den Putin'e tepki
        ABD'den Putin'e tepki
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        ABD'nin o iddiasını reddetti
        ABD'nin o iddiasını reddetti
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Acarlar Longozu, yaz sezonunda yaklaşık 110 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Acarlar Longozu, yaz sezonunda yaklaşık 110 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Sakaryalı balıkçı, ağına takılan mersin balığını tekrar denize bıraktı
        Sakaryalı balıkçı, ağına takılan mersin balığını tekrar denize bıraktı
        Sakarya'da traktörden düşen kişi öldü
        Sakarya'da traktörden düşen kişi öldü
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da eski eşinin kocasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
        Sakarya'da eski eşinin kocasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı