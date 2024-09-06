Sakarya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ambulanslarla Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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