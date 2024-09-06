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        Sakarya'da devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 06.09.2024 - 10:31
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        Sakarya'da devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        F.Y. (29) idaresindeki 54 FM 526 plakalı Karasu Devlet Hastanesinden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta nakli yapan ambulans, Adapazarı-Karasu yolu Sinanoğlu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        Kazada sürücüyle sağlık personelleri M.B. (26) ve O.Y.G. (27) ile hasta A.A. (34) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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