Sakarya'da "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

Sakarya'da "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, 2011'den bu yana 42 kentte uyguladıkları programı, 81 ilde yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Bugüne kadar 3,5 milyar avroluk bir yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Antalyalı, "Yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağladık. İnşallah Sakarya'da bu desteklerden yararlanmış olacak. Gerçekten güzel bir toplantı oldu, sektörle buluştuk." dedi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Hasan Hüseyin Han da programın 81 ile yayılmasının önemine değindi.

Bu kapsamda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiklerine işaret eden Han, "Programda yapılan diğer önemli bir değişiklik ise Türkiye Cumhuriyeti katkısının yüzde 25 oranından, yüzde 50 oranına yükseltilmesi olmuştur. Bu sayede daha fazla vatandaşımızın, bu yeniliklerden faydalanmasının önü açılmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ise Sakarya'nın tarım, turizm, kültür ve sanayi şehri olduğunu belirtti.