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        Sakarya'da OSBÜK Doğu Marmara Bölge Toplantısı düzenlendi

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Doğu Marmara Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:24 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:45
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        Sakarya'da OSBÜK Doğu Marmara Bölge Toplantısı düzenlendi
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        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Doğu Marmara Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

        SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, üretimden ve üretimin OSB’lerde yoğunlaşmasından yana olduklarını belirtti.

        Karadeniz, OSB'lerle ilgili çıkan yeni yönetmeliğin bazı sorunların çözümünde kendilerine de yardımcı olacağını vurgulayarak, bu düzenlemeyle OSB'lerin sorunlarının en aza indirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan da milli geliri yükseltme hedeflerini, sanayinin ve üretimin lokomotifliğinde yapacaklarını bildirdi.

        Daha katma değerli orta ve yüksek teknolojili alanlarda çalışma yapılması gerektiğine değinen İnan, "Kurumsal anlamda da şirketlerin organize yapılarını ve istihdam yetiştirecek sistemlerini kurmamız gerekiyor. Daha büyük ölçekli yapılarla OSB’lerin uluslararası alanda etki etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü de Doğu Marmara Bölgesi'nin, ülkenin sanayi üretiminde çok kritik bir öneme ve 38 yıllık bir OSB tecrübesine sahip olduğunu vurguladı.

        Bölgedeki 5 ildeki 37 organize sanayi bölgesinde 28’inin işletme aşamasında olduğuna işaret eden Kütükçü, şunları belirtti:

        "İşletmedeki organize sanayi bölgemizde, 2 bin firmamız üretim yapıyor, 210 bine yakın insanımıza doğrudan istihdam sağlıyor. Tüm bu rakamlar Doğu Marmara Bölgemizin Türk sanayisinin taşıyıcı kolonlarından birisi olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin dört bir köşesinde yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan organize sanayi bölgeleri olarak, bizim en büyük ortak hedefimiz de; güçlü bir Türk sanayisidir, kalkınmış bir Türkiye'dir. 81 ilimizde olası deprem halinde ne kadar güvenli olduğunu konuşup, buralarda planlamalar yaparken; bu planların içine organize sanayi bölgelerimizi de dahil etmek zorundayız. Bu konuda en zor şartlarda bile sanayi üretimimizin devam edebileceği bir kurgu ortaya koymalıyız."

        SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Türkiye'nin geleceğini üretimde, sınai üretimin geleceğinin de OSB’lerde olduğunu bildirdi.

        Sakarya’da da üretimin OSB’lerde yapılanmasını, planlı küçük sanayilerle de OSB'leri beslemeyi planladıklarını işaret eden Altuğ, "Sakarya tüm dünyaya ihracat yapan bir il ve 10 milyar dolar üretimden ihracatı var. Biz hedefleri olan bir iliz ve bunu 25 milyar dolar düzeyine taşımak için çabalıyoruz. Hedefimiz şehrin yüzölçümünün yüzde 2'sinde sanayi üretimini sağlamaktır ve elbette en önemli hassasiyetimizi tarımsal üretimin zarar görmeden, çevreyi koruyarak bu doğrultuda ilerlemektir. Tarım yapılamayan arazilerde bu kadar daha sanayileşme imkanımız var. Özelikle İhtisas OSB’lerde kümelenmeyi destekleyecek ekonominin gelişimine katkı sunmak, geliştirmek, üretimi artırmak amacındayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Vekili Bilal Düzgün tarafından OSB'lerde "Enerji Verimliliği ve Devlet Destekleri" hakkında sunum gerçekleştirildi.

        Daha sonra OSB başkanları ve temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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