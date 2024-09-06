Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da bir kadını başından silahla vurup kaçan zanlı yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün silahla bir kadını başından vurup kaçan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 23:00 Güncelleme: 06.09.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da bir kadını başından silahla vurup kaçan zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün silahla bir kadını başından vurup kaçan şüpheli yakalandı.

        Orta Mahalle Kökçü Sokak'taki iş yerinde dün S.G'yi (35) silahla başından vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan zanlının kimliği polis ekiplerince tespit edildi.

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.S'yi suç aleti silahla Hendek ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

        Gözaltına alınan S.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, durumu ağır olan S.G'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Dün Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Kökçü Sokak'taki iş merkezinden silah seslerinin geldiğini duyanlar, durumu 112'ye bildirmiş, iş merkezindeki daireye giren ekipler, S.G'yi başından vurulmuş halde bulmuştu. Ağır yaralanan kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        Galler'de sessiz maç!
        Galler'de sessiz maç!
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        Umut Ünlü, Paralimpik Şampiyonu!
        Umut Ünlü, Paralimpik Şampiyonu!
        Bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler

        Benzer Haberler

        Sehle'yi tabancayla başından sevgilisi vurmuş (2)
        Sehle'yi tabancayla başından sevgilisi vurmuş (2)
        Sehle'yi tabancayla başından sevgilisi vurmuş
        Sehle'yi tabancayla başından sevgilisi vurmuş
        Sakarya'da OSBÜK Doğu Marmara Bölge Toplantısı düzenlendi
        Sakarya'da OSBÜK Doğu Marmara Bölge Toplantısı düzenlendi
        Söğütlü'de 25 kilometrelik atık su ve içme suyu projesi tanıtıldı
        Söğütlü'de 25 kilometrelik atık su ve içme suyu projesi tanıtıldı
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 100 yaşındaki Kore gazisi madalyası...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 100 yaşındaki Kore gazisi madalyası...
        Sakarya'da "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
        Sakarya'da "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi