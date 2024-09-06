Sakarya'da bir kadını başından silahla vurup kaçan zanlı yakalandı

Dün Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Kökçü Sokak'taki iş merkezinden silah seslerinin geldiğini duyanlar, durumu 112'ye bildirmiş, iş merkezindeki daireye giren ekipler, S.G'yi başından vurulmuş halde bulmuştu. Ağır yaralanan kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Öte yandan, durumu ağır olan S.G'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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