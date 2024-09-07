Sakarya'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hocaköy Mahallesi Akın Sokak'ta Mevlüt D'ye ait odunlukta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi sevk edildi.
İtfaiye erlerince ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında odunlukta hasar oluştu.
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