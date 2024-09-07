Sakarya'da tartıştığı babasını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.
Şeker Mahallesi'nde S.D. (34) ile babası A.D. (60) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D. tabancayla babasına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı baba A.D, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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