Sakarya'da bir kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Ağır yaralanan kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, saldırgan S.S. ise dün suç aleti silahla Hendek ilçesinde saklandığı adreste yakalanmıştı.

Hayati tehlikesi devam eden S.G'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

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