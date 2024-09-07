Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Aksu Mahallesinde fındık tarlasında çalışan Mustafa Güler'in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Güler, devrilen traktörün altında kalırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Güler'in cenazesi, incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.