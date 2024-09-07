Bakan Memişoğlu, Sakarya'da trafik kazası geçiren sağlık görevlilerini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün hasta nakli yapan ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan sağlık görevlilerine ziyarette bulundu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün hasta nakli yapan ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan sağlık görevlilerine ziyarette bulundu.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Memişoğlu, yetkililerden, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
Memişoğlu, yaralı sağlık görevlilerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Tedavi gören hastaları da ziyaret eden Bakan Memişoğlu'na, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir de eşlik etti.
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