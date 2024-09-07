Bakan Memişoğlu, Sakarya'da trafik kazası geçiren sağlık görevlilerini ziyaret etti

Tedavi gören hastaları da ziyaret eden Bakan Memişoğlu'na, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir de eşlik etti.

Memişoğlu, yaralı sağlık görevlilerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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