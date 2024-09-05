Sakarya'da silahla başından vurulan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

5 Eylül'de Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Kökçü Sokak'taki iş merkezinden silah seslerinin geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, daireye giren ekipler Gündüz'ü başından vurulmuş halde bulmuştu. Ağır yaralanan kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, suç aleti silahla Hendek ilçesinde yakalanan saldırgan S.S. ise tutuklanmıştı.

Adapazarı ilçesi Orta Mahalle'deki iş yerinde geçen perşembe silahla başından vurulan Sehle Gündüz (35), Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.