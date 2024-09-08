Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yarın başlayacak 2024-2025 eğitim-öğretim sezonu öncesi mesaj yayımladı.

Alemdar, mesajında, görevinin ilk döneminde, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz, lise-üniversite öğrencilerine ise yüzde 54 indirimli ulaşım tarifesini hayata geçirdiklerini anımsattı.

Son teknoloji 23 yeni otobüsün okul zili ile yollarda olacağı bilgisini veren Alemdar, şöyle devam etti:

"Büyükşehir olarak eğitime katkıda bulunmak, öğrencilerimizin güvenle, huzurla ve ekonomik olarak okullara ulaşmasını sağlamak adına çalışmalar gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz yarınlarımız. Onların güven ve huzur içerisinde eğitim görmesi asli görevimizdir. Her şartta eğitime destek sunacağız. Geleceğin mimarı, Türkiye'yi her alanda başarıya taşıyacak umudumuz gençlerimize başarılı bir eğitim sezonu diliyorum."

- Sakarya'nın 3 ilçesine metrekareye 94 kilogram yağış düştü Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinde başlayan sağanağın gün boyu etkili olduğu belirtildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), kent genelinde sağanağa karşı yoğun çalışma gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "19 vidanjör, 7 kanal aracı ve 80 personel şehrin tüm ilçelerinde aralıksız şekilde görev yaptı. Gece boyunca devam eden yağışın 8 Eylül Pazar günü ölçülen yağış verileri Akyazı ilçesine metrekareye 51 kilogram, Karapürçek'te 25, Serdivan'da ise 18 kilogram olarak ölçüldü. Sağanak sonrası ekiplerimiz sahada yoğun şekilde çalışarak olası mağduriyetlerin önüne geçti. Yağış süresince su tahliyesi için kritik noktalarda hızlı müdahaleler yapıldı, olumsuzluk yaşanmadı. SASKİ olarak sahada teyakkuz halinde olacağız. Vatandaşlarımız bize ALO 185 Çağrı Merkezi'nden ulaşabilirler."