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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yarın başlayacak 2024-2025 eğitim-öğretim sezonu öncesi mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 14:44 Güncelleme: 08.09.2024 - 14:44
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yarın başlayacak 2024-2025 eğitim-öğretim sezonu öncesi mesaj yayımladı.

        Alemdar, mesajında, görevinin ilk döneminde, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz, lise-üniversite öğrencilerine ise yüzde 54 indirimli ulaşım tarifesini hayata geçirdiklerini anımsattı.

        Son teknoloji 23 yeni otobüsün okul zili ile yollarda olacağı bilgisini veren Alemdar, şöyle devam etti:

        "Büyükşehir olarak eğitime katkıda bulunmak, öğrencilerimizin güvenle, huzurla ve ekonomik olarak okullara ulaşmasını sağlamak adına çalışmalar gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz yarınlarımız. Onların güven ve huzur içerisinde eğitim görmesi asli görevimizdir. Her şartta eğitime destek sunacağız. Geleceğin mimarı, Türkiye'yi her alanda başarıya taşıyacak umudumuz gençlerimize başarılı bir eğitim sezonu diliyorum."

        - Sakarya'nın 3 ilçesine metrekareye 94 kilogram yağış düştü

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinde başlayan sağanağın gün boyu etkili olduğu belirtildi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), kent genelinde sağanağa karşı yoğun çalışma gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "19 vidanjör, 7 kanal aracı ve 80 personel şehrin tüm ilçelerinde aralıksız şekilde görev yaptı. Gece boyunca devam eden yağışın 8 Eylül Pazar günü ölçülen yağış verileri Akyazı ilçesine metrekareye 51 kilogram, Karapürçek'te 25, Serdivan'da ise 18 kilogram olarak ölçüldü. Sağanak sonrası ekiplerimiz sahada yoğun şekilde çalışarak olası mağduriyetlerin önüne geçti. Yağış süresince su tahliyesi için kritik noktalarda hızlı müdahaleler yapıldı, olumsuzluk yaşanmadı. SASKİ olarak sahada teyakkuz halinde olacağız. Vatandaşlarımız bize ALO 185 Çağrı Merkezi'nden ulaşabilirler."

        - Kaynarca'ya 2 bin metrelik yeni hat

        SASKİ, Sarıbeyli Mahallesi'ne 2 bin metrelik yeni içme suyu hattı kazandırıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunlarının yeni hatla çözüme kavuşacağı kaydedildi.

        Abonelerin kayıp, kaçak olmadan kesintisiz şekilde içme suyuna ulaşması için çalışmalara Kaynarca'da devam edildiğine değinilen açıklamada, "Kahramanlar Mahallesi'ndeki 1500 metrelik yeni hattımızın imalatını tamamladık. Şimdi ise Sarıbeyli Mahallesi'nde başlayan proje kapsamında 2 bin metre yeni içme suyu hattı imalatı devam ediyor. Nüfusta yaşanan artış sebebiyle düşük basınçlı su sorunu, yeni hat ile son bulacak. Bölgeye hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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